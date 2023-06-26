26.06.2023 17:00 Віталій Хінєвіч

Нова пошта відкрила перше відділення у Румунії

Це перша країна, у якій компанія почала надавати послуги із доставки в Україну та у Молдову.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Нову пошту.

Термін доставки із Румунії в Україну — від 5 днів, а між Румунією і Молдовою — від 3 днів.

«Румунія стала 4 країною ЄС, де відкрились відділення Nova Post, щоб дати можливість українцям та молдованам, які проживають у Румунії, швидко отримувати посилки від рідних із дому та підтримувати один одного навіть на відстані»,- розповів Володимир Поперешнюк, співзасновник Нової пошти.

Відділення Nova Post відкрито у Бухаресті за адресою B-dul Unirii 47 A, Sector 3. Це поштове відділення, у якому можна отримувати та відправляти документи і посилки до 30 кг. Воно працюватиме з понеділка по суботу.