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26.06.2023  17:00   Віталій Хінєвіч

Нова пошта відкрила перше відділення у Румунії

Це перша країна, у якій компанія почала надавати послуги із доставки в Україну та у Молдову.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Нову пошту.
 
Термін доставки із Румунії в Україну — від 5 днів, а між Румунією і Молдовою — від 3 днів.
 
«Румунія стала 4 країною ЄС, де відкрились відділення Nova Post, щоб дати можливість українцям та молдованам, які проживають у Румунії, швидко отримувати посилки від рідних із дому та підтримувати один одного навіть на відстані»,- розповів Володимир Поперешнюк, співзасновник Нової пошти.
 
Відділення Nova Post відкрито у Бухаресті за адресою B-dul Unirii 47 A, Sector 3. Це поштове відділення, у якому можна отримувати та відправляти документи і посилки до 30 кг. Воно працюватиме з понеділка по суботу.
 
Источник:   НОВА пошта
 Тэги:  нова пошта
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