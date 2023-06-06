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06.06.2023  21:05   Віталій Хінєвіч

У Празі відкрилося перше відділення Nova Post

Чехія стала четвертою країною ЄС, де з’явились відділення Nova Post. До цього компанія відкрила відділення в Польщі, Литві та Молдові.

Нова пошта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Нову Пошту.
 
Відтепер українці в Чехії можуть легко відправляти речі додому, в Україну, та швидко отримувати від рідних посилки, документи та навіть вантажі. 
 
Відділення Nova Post запрацювало у Празі за адресою Pod Višňovkou 1664/29 та щоденно приймає документи, посилки та вантажі вагою до 1000 кг для відправки та отримання. Відділення відкрито для клієнтів щоденно.
 
Термін доставки — від 5 робочих днів. Вартість доставки з України в Чехію можливо знайти на сайті.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ПриватБанк повідомив про перебої у роботі сервісів банку.
 
Источник:   Нова Пошта
 Тэги:  nova post
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