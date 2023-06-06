    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Пожежники у Харківській області врятували від вогню будинки
06.06.2023  20:30   Віталій Хінєвіч

Пожежники у Харківській області врятували від вогню будинки

6 червня о 14:24 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у житловому секторі селища міського типу Донець.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.
 
На місце виклику було направлено чергове відділення вогнеборців Луганського гарнізону. Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що горить дах сараю та дрова.
 
В осередок пожежі оперативно було подано вогнегасні засоби. О 15:30 пожежу було ліквідовано.
 
Завдяки оперативним діям рятувальників вдалось уникнути перекидання вогню на два поруч розташованих житлових будинки.
 
Причину пожежі встановлюють відповідні фахівці.
 
Раніше РЕДПОСТ псиав, що під Харковом від цигарки загинула жінка.
Источник:   Головне управління ДСНС України у Луганській області
 Тэги:  пожежа, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.06 Надзвичайні події Пожежники врятували харків'янці життя, евакуювавши її з квартири по автодрабині 06.06 Надзвичайні події Під Харковом від цигарки загинула жінка 06.06 Надзвичайні події Харківщина на ранок 6 червня. Оперативна обстановка від ДСНС
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 