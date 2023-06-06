06.06.2023 20:30 Віталій Хінєвіч

Пожежники у Харківській області врятували від вогню будинки

6 червня о 14:24 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у житловому секторі селища міського типу Донець.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.

На місце виклику було направлено чергове відділення вогнеборців Луганського гарнізону. Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що горить дах сараю та дрова.

В осередок пожежі оперативно було подано вогнегасні засоби. О 15:30 пожежу було ліквідовано.

Завдяки оперативним діям рятувальників вдалось уникнути перекидання вогню на два поруч розташованих житлових будинки.

Причину пожежі встановлюють відповідні фахівці.