Пожежники у Харківській області врятували від вогню будинки

6 червня о 14:24 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у житловому секторі селища міського типу Донець.
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Зірки радять не братися за відповідальні справи. Краще добре відпочити, розслабитися, порадіти життю, набратися сил.
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Щороку 6 червня відзначається професійне свято всіх українських журналістів, кореспондентів та репортерів.
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