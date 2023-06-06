Під Харковом від цигарки загинула жінка

Необережність при палінні коштувала життя мешканці селища Печеніги на Харківщині
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Харківській області.
Вранці, о 06:25, сталася пожежа в приватному будинку, що призвела до смерті 52-річної жінки.
За попередньою інформацією, вогонь спалахнув через необережне куріння. Інцидент стався за адресою: селище Печеніги, вулиця Богдана Хмельницького, 28. Площа загоряння становила близько 20 квадратних метрів, охопивши одну з кімнат будинку.
Бійці 29-ї Державної пожежно-рятувальної частини зуміли приборкати вогонь та ліквідувати пожежу до 08:10. Проте, жінку не вдалося врятувати.
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 20 разів виїзджали на гасіння пожеж, дві з яких були спричинені ворожими обстрілами.
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