Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 6 червня

За минулу добу офіційно зареєстровано 13 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 24 випадки зараження коронавірусом.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 322 150 осіб. Одужало 313 963 особи, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 796 осіб.
За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина
Діагноз «коронавірус» фіксували у чотирьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 17 осіб (із них 13 - мешканці міста Харкова). По три позитивних результати зареєстровано в Ізюмському та Богодухівському, один – у Красноградському районах області.
Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 5 червня.
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