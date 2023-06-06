06.06.2023 11:06 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 6 червня

За минулу добу офіційно зареєстровано 13 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 24 випадки зараження коронавірусом.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 322 150 осіб. Одужало 313 963 особи, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 796 осіб.

За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина

Діагноз «коронавірус» фіксували у чотирьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 17 осіб (із них 13 - мешканці міста Харкова). По три позитивних результати зареєстровано в Ізюмському та Богодухівському, один – у Красноградському районах області.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 5 червня.