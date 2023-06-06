06.06.2023 11:30

Види ігор, доступні в казино в інтернеті

Онлайн-клуби пропонують відвідувачам великий асортимент азартних ігор. Найпопулярніші з них - слоти, рулетка та блекджек. У багатьох казино є розділ "Live". Тут доступні ігри з живими дилерами. Крупье ведуть трансляції в режимі реального часу. Для спілкування з іншими гравцями і круп'є передбачено чат.

Ігрові автомати

Слоти в казино - найпоширеніший різновид азартних ігор на реальні гроші. Апарати випускають відомі провайдери: Playtech, Amatic, Microgaming, Spinomenal, Yggdrasil та інші. Автомати можна запускати на ПК, смартфонах, планшетах. У слотів прості правила: геймери обертають барабани й отримують виплати за комбінації з трьох або більше однакових символів, що випали поруч.

Результат кожної ставки в апаратах залежить від генератора випадкових чисел. Спеціальний алгоритм у рандомному порядку генерує числа, що відповідають певним комбінаціям зображень. Втрутитися в роботу ГВЧ неможливо. Частота випадання виграшів залежить від RTP - теоретичного показника повернення.

Онлайн-рулетка

Рулетка - ще одна поширена гра зі зрозумілими правилами. Її мета - відгадати, де зупиниться кулька. У лайв-рулетці колесо запускає дилер. В електронних версіях гри геймер сам активує обертання, натискаючи на кнопку "Start".

Є кілька варіацій гри. Найпопулярніша з них - європейська. У цій версії гри використовується 36 пронумерованих секторів і зеро. Теоретичний рівень повернення європейської рулетки - 97,3%. На європейську дуже схожа французька рулетка. Основна її особливість - наявність правила "La Partage", що зменшує математичну перевагу казино перед гравцями.

В онлайн-казино також доступна американська рулетка. Її ключова відмінність - наявність подвійного зеро. Завдяки присутності цього сектора можна розміщувати особливі види ставок, наприклад, на два зеро. RTP американської рулетки - 94,74%.

Блекджек у казино

З карткових ігор в інтернет-клубах популярним є блекджек. Грати в нього можна 1-8 колодами з 52 карт. Мета гри - отримати більше очок, ніж у круп'є, але не більше 21. В онлайн-блекджеку є додаткові правила, наприклад, "Double". Після першої роздачі ставка подвоюється і гравець отримує додаткову карту. Ще одне відоме правило - "Insurance" (своєрідна страховка). Якщо в дилера відкритий туз, він пропонує зробити половину ставки. Якщо дилер збере найсильнішу карткову комбінацію (вона називається "блекджек"), геймер отримає компенсацію в розмірі 2:1.