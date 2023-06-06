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06.06.2023  11:49   Рита Парфенова

Пожежники врятували харків'янці життя, евакуйувавши їх з квартири по автодрабині

Завдяки оперативним діям бійців ДСНС пожежа на вулиці Рибалка у Харкові сталас без потерпілих

рятувальник ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Харківській області, на вулиці Рибалко, 42 о 17:54 сталася пожежа у квартирі на 4-му поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Виникла вона внаслідок короткого замкнення електромережі. Вогонь охопив домашні речі та балкон на площі 10 квадратних метрів.

На момент прибуття оперативних підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у квартирі на 5-му поверсі перебувала 26-річна жінка, яка зі свого вікна благала  про допомогу. Завдяки сильному задимленню, евакуаційні шляхи для неї були перекриті.

Рятувальники ДСНС з використанням автодрабини успішно спустили жінку вниз, врятувавши їй життя. На місці події працювали три відділення рятувальників з автоцистернами та одна автодрабина. О 18:17 пожежу вдалося локалізувати, а о 19:02 - повністю ліквідувати. Благодаря професіоналізму рятувальників, інцидент обійшовся без жертв та постраждалих.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків
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