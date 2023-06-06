Пожежники врятували харків'янці життя, евакуйувавши їх з квартири по автодрабині

На момент прибуття оперативних підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у квартирі на 5-му поверсі перебувала 26-річна жінка, яка зі свого вікна благала про допомогу. Завдяки сильному задимленню, евакуаційні шляхи для неї були перекриті.

Рятувальники ДСНС з використанням автодрабини успішно спустили жінку вниз, врятувавши їй життя. На місці події працювали три відділення рятувальників з автоцистернами та одна автодрабина. О 18:17 пожежу вдалося локалізувати, а о 19:02 - повністю ліквідувати. Благодаря професіоналізму рятувальників, інцидент обійшовся без жертв та постраждалих.