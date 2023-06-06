06.06.2023 12:28 Рита Парфенова

Балаклійський районний суд перейшов під захист Служби судової охорони

Охороняти громадський порядок у Балаклійському районному суді будуть співробітники Служби судової охорони, адже судочинство у деокупованому місті повертається до нормального режиму роботи.





Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Територіальне управління Служби судової охорони у Харківській області, це вже 15 судова установа на Харківщині, де була відновлена територіальна підсудність після 24 лютого 2022 року. І це перший суд, який взяла під опіку Служба судової охорони з початку цього року.



Начальник територіального управління Служби судової охорони у Харківській області Андрій Марущенко представив колективу Балаклійського районного суду співробітників Служби, які забезпечуватимуть громадський порядок та безпеку у будівлі Феміди.



Традиційно, у перший робочий день, співробітники Служби вітали жінок квітами.



«За чотири роки існування Служби судової охорони, ми довели свою суспільну важливість та завжди стоїмо на варті правосуддя. Ваша безпека — наша робота! — зазначив полковник Служби Андрій Марущенко. У цей нелегкий для України час, наші співробітники щодня заступають на охорону 31 об’єкта правосуддя, забезпечують безпеку для всіх учасників судового процесу та підтримують громадський порядок під час проведення судових засідань, в тому числі у судах, що постійно перебувають на лінії вогню. Всі вони обладнані арковими металошукачами, ведеться цілодобовий відеонагляд».



Місто Балаклія під окупацією російських регулярних військ перебувало з 2 березня по 8 вересня 2022 року. В результаті бойових дій, будівля Балаклійського районного суду зазнала значних внутрішніх пошкоджень всіх службових приміщень та розкрадання оргтехніки. Раніше, даний суд, під охороною Служби судової охорони не перебував.



У травні цього року Вища рада правосуддя ухвалила рішення № 493/0/15-23 про відновлення роботи даного суду задля здійснення правосуддя.



Нагадаємо, через ведення бойових дій на території нашої області та руйнації судів Харкова та Харківської області, більшість судів змінили територіальну підсудність, перемістившись на Полтавщину та Дніпропетровщину.



Загалом, станом на 1 червня, в області лишається 9 судів, що не відновили свою роботу. Найбільших руйнувань зазнали: Ізюмський міськрайонний суд Харківської області, Харківський апеляційний суд, Куп`янський міськрайонний суд Харківської області, Червонозаводський районний суд м. Харкова, Дергачівський районний суд Харківської області, Золочівський районний суд Харківської області, Вовчанський районний суд Харківської області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що понад півтори тисячі осіб довелося евакуювати судовим охоронцям Харківщини у травні. Однією з причин стали масові повідомлення про «мінування».

Источник: Служба судової охорони у Харківській області

харків Тэги: служба судової охорони