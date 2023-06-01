01.06.2023 11:42 Рита Парфенова

Суди Харкова масово «мінували» у травні

Понад півтори тисячі осіб довелося евакуювати судовим охоронцям Харківщини у травні. Однією з причин стали масові повідомлення про «мінування».

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Територіальне управління Служби судової охорони у Харківській області, у nравні повідомлення про мінування надходили на електронні пошти судів чи не щодня. Й усі виявилися неправдивими.



Зокрема у період з 1 по 31 травня на електронні пошти судів м. Харкова та Харківської області надійшло понад 100 анонімних повідомлень про мінування. Дії порушників паралізували роботу судових установ на 4-5 годин робочого часу. Відтак співробітниками Служби судової охорони було евакуйовано понад півтори тисячі осіб.

Найчастіше мінували такі суди:

Чугуївський міський суд Харківської області – 8 разів,

Московський районний суд м. Харкова – 8 разів,

Жовтневий районний суд м. Харкова – 7 разів,

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова – 7 разів,

Харківський апеляційний суд — 6 разів,

Київський районний суд м. Харкова – 6 разів тощо.

Фахівці вибухотехнічного управління харківської поліції обстежили судові установи та прилеглі території, жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили.





Порушникам, за свідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, загрожує позбавленням волі на строк від чотирьох до десяти років.



Нагадаємо, судові охоронці Харківщини щодня забезпечують посилену охорону 33-х об’єктів системи правосуддя, й закликають відвідувачів дотримуватися правил безпеки та зрозумінням ставитися до обмежень, що виникають внаслідок «мінування» судових установ.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на сьогоднішній день у Харкові закриті для відвідування міські кладовища №№ 15, 16 и 17 зважаючи на те, що територія цих кладовищ перебувала під ракетно-артилерійськими обстрілами, і є ймовірність наявності там вибухонебезпечних предметів.





Источник: Служба судової охорони у Харківській області

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