01.06.2023 11:11 Рита Парфенова

Мешканіць Харківщини, який розробляв бюджет окупаційної адміністрації, чекає суда за гратами

Під час окупації Куп’янщини місцевиц мешканець був «начальником управления финансов».



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Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу облпрокуратури, влітку минулого року обвинувачений добровільно обійняв посаду «и. о. начальника управления финансов» у так званій «Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области», розташованій в м. Куп’янськ.



Колаборант керував діяльністю управління фінансів: розробляв проєкти бюджету «ВГА», планував роботу очолюваного управління, контролював виконання планів доходу бюджету Куп’янського району, готував звіти, організовував розробку посадових інструкцій підлеглих працівників тощо.



Після звільнення Куп’янщини колаборант втік до Харкова, де намагався у великому місті сховатись від українського правосуддя, однак був затриманий правоохоронцями.



Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 55-річного мешканця смт Дворічна за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).



Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.



Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Раніше РЕДПОСТ писав, що дізнавачі повідомили про підозру у скоєнні злочину місцевій жінці, яка обійняла адміністративну посаду в Ізюмському районі.











