01.06.2023 10:21 Рита Парфенова

Рятувальники Харківщини розповіли, як гасили п'ять великих пожеж після прильотів по Вовчанську

Минулої доби рятувальники дев'ять разів виїзджали на гасіння пожеж.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 1 червня.

З самого ранку і майже весь день окупанти не припиняли гатити по м. Вовчанську. За цей час в місті сталось 5 великих пожеж.

О 08:23 ворожий наряд влучив у приватний житловий будинок, який загорівся на площі 200 кв.м. Ризикуючи наразитися на повторні обстріли, вогнеборці МПК із селища Вільча об 11:35 ліквідувати пожежу. Постраждалих немає.

О 13:45 рятувальники 47-ї ДПРЧ, 66-го ДПРП та вогнеборці МПК-Вільча вирушили гасити відразу 3 пожежі, спричинені окупантами. Горів дах приватного будинку на площі 30 кв.м., елеватор на площі 150 кв.м. та 6 торговельних павільйонів на ринку на площі 300 кв.м. Останній осередок цих пожеж ліквідований о 15:34.

Нарешті, о 15:49 внаслідок повторного обстрілу ринку зайнялись ще 5 торговельних павільйонів. Площа цієї пожежі склала 1000 кв.м. Рятувальники 47-ї ДПРЧ та 66-го ДПРП ліквідували вогонь о 19:10.



Об 11:20 ворожих обстрілів також зазнало с. Подоли Курилівської громади Куп’янського району. Обійшлось без жертв, постраждалих і пожеж. Рятувальники 44-ї ДПРЧ провели обстеження враженої території і виявили пошкодження приватного будинку та літньої кухні.



Протягом доби з 31 травня по 1 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 23 оперативних виїздів, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж, з них 5 спричинені ворожими обстрілами;

1 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

10 – для надання допомоги населенню;

3 – інші виїзди.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 84 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслдок осбрілів Вовчанська 31 травня загинув чоловік 60 років, зазнала поранення та була госпіталізована жінка.



