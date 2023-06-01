01.06.2023 09:30 Рита Парфенова

Звернення Ігоря Терехова з нагоди Дня захисту дітей

Звернення Харківського міського голови Ігоря Терехова з нагоди Міжнародного дня захисту дітей.



t.me/citykharkivua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міську раду, мер Харкова звернувся до мешканців з нагоди Міжнародного дня захисту дітей.

«Діти. Найнезахищеніші від війни. Залякані та загартовані нею ж. Вимушені різко подорослішати під свистом ворожих ракет та вибухами авіабомб. Силоміць позбавлені домівок, відірвані від батьків, вирвані зі звичного життя. Поранені, вбиті, закатовані, вкрадені росією.



Наші діти. Наше все. Ті єдині, заради кого ми так міцно стоїмо за своє. Щасливої долі під мирним українським небом малечі. Тихого сну сотням безневинно загиблих янголят. Співчуття рідним і близьким», - йдеться у зверненні.



