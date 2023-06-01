    
Главная Новини Харкова Влада Звернення Ігоря Терехова з нагоди Дня захисту дітей
01.06.2023  09:30   Рита Парфенова

Звернення Ігоря Терехова з нагоди Дня захисту дітей

Звернення Харківського міського голови Ігоря Терехова з нагоди Міжнародного дня захисту дітей.


t.me/citykharkivua
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міську раду, мер Харкова звернувся до мешканців з нагоди Міжнародного дня захисту дітей.

«Діти. Найнезахищеніші від війни. Залякані та загартовані нею ж. Вимушені різко подорослішати під свистом ворожих ракет та вибухами авіабомб. Силоміць позбавлені домівок, відірвані від батьків, вирвані зі звичного життя. Поранені, вбиті, закатовані, вкрадені росією.

Наші діти. Наше все. Ті єдині, заради кого ми так міцно стоїмо за своє. Щасливої долі під мирним українським небом малечі. Тихого сну сотням безневинно загиблих янголят. Співчуття рідним і близьким», - йдеться  у зверненні.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Міжнародний день захисту дітей 31 травня відсвяткували в одній зі шкіл Індустріального району.

 


Источник:   ХМР
 Тэги:  ігор терехов, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.06 Суспільство У парку Харкова відкрився й працюватиме намет з активностями для дітей   01.06 Суспільство Харківський художник Віктор Ковтун відзначає День народження 31.05 Суспільство Ігор Терехов привітав викладачів фармуніверситету
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 