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01.06.2023  08:57   Рита Парфенова

Під час обстрілу Вовчанську на Харківщині загинув чоловік, поранена жінка

Ворожі сили продовжують неприпинно обстрілювати населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів, що знаходяться на передовій та поблизу кордону.

наслідки обстрілу на Харківщині

Як передає РЕДПОСТ, про це повідомили у пресслужбі ХОВА, зазначивши, що протягом останньої доби не було зафіксовано жодного обстрілу міста Харкова.

Проте місто Вовчанськ Чугуївського району протягом усієї доби перебувало під масованими обстрілами росіян. У місті пошкоджені приватні житлові будинки, підприємства цивільної промисловості, бібліотека, торговельні павільйони ринку. Сталися пожежі. Загинув чоловік 60 років, зазнала поранення та була госпіталізована жінка.

Увечері росіяни знову вдарили по смт Ківшарівка Куп'янського району керованою авіаційною бомбою. Зафіксовано влучання на території місцевого стадіону. Пошкоджено паркан та вибуховою хвилею вибило вікна в сусідніх будинках. Без постраждалих.

Вчора близько 13:30 між селами Чорноглазівка та Калинове Богодухівського району під час проведення польових робіт на міні підірвався трактор. На щастя, ніхто не постраждав.

Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок обстрілу міста Вовчанськ вдень 31 травня сталася пожежа на місцему ринку на площі понад 1300 квадратних метрів.


Источник:   telegram/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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