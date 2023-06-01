01.06.2023 08:44 Рита Парфенова

Пожежа, спричинена обстрілами російської армії, зруйнувала торговий ринок на Харківщині

У місті Вовчанськ, що знаходиться в Чугуївському районі, 31 травня вдень мирні жителі знову стали жертвами інтенсивних обстрілів.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прсслужбу ДСНС України в Харківській області, вдень 31 травня під інтенсивними обстрілами опинилися приватний сектор та територія ринку міста Вовчанськ Чугуївського району.

Під час обстрілу були запалені торговельні павільйони ринку, вогонь охопив площу понад 1300 квадратних метрів. Іншим об'єктом, що постраждав внаслідок пожежі, був житловий будинок з площею 30 квадратних метрів. Крім цього, кілька приватних будівель зазнали пошкоджень.

Завдяки швидкій реакції та професійним навикам рятувальників, оперативно вдалося ліквідувати всі осередки загоряння. Для проведення гасіння пожеж залучилися вогнеборці з Вовчанська, селища Білий Колодязь та місцевої пожежної команди з селища Вільча.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 31 травня благодійна організація шведських рятувальників «SWEDISH RESCUERS» передала Харківському гарнізону ДСНС 2 пожежні автоцистерни «Scania».



