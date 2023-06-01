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01.06.2023  08:15   Рита Парфенова

Російська армія обстрілює прикордонні селища Харківської області

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 1 червня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Війна в Україні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
На Слобожанському напрямку противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби завдав авіаційного удару в районі Плетенівки, здійснив мінометні та артилерійські обстріли 17 населених пунктів: Уди, Гоптівка, Липці, Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Вовчанські Хутори, Огірцеве, Мала Вовча, Варварівка, Чугунівка, Амбарне, Григорівка.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки. Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 7 населених пунктів: Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове.
 
Нагадаємо, раніше  РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 31 травня 2023 року.

 


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агресия россии
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