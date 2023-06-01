01.06.2023 08:15 Рита Парфенова

Російська армія обстрілює прикордонні селища Харківської області

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 1 червня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.

На Слобожанському напрямку противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби завдав авіаційного удару в районі Плетенівки, здійснив мінометні та артилерійські обстріли 17 населених пунктів: Уди, Гоптівка, Липці, Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Вовчанські Хутори, Огірцеве, Мала Вовча, Варварівка, Чугунівка, Амбарне, Григорівка.



На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки. Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 7 населених пунктів: Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове.



