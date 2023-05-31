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31.05.2023  19:00   Віталій Хінєвіч

Окупанти протягом доби вели безуспішні наступальні дії західніше Масютівки - Генеральний штаб ЗСУ

На Слобожанському напрямку противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: Уди, Гоптівка, Липці, Стрілеча, Зелене,  Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Вовчанські Хутори, Огірцеве, Мала Вовча, Варварівка, Чугунівка, Амбарне, Григорівка на Харківщині.
 
На Куп’янському напрямку противник протягом доби вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та у напрямках Новоселівського і Стельмахівки Луганської області.
 
Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.
 
Раніше РЕДПОСТ що, на Харківщині окупанти вбили людину.
 

Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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