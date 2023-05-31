31.05.2023 19:00 Віталій Хінєвіч

Окупанти протягом доби вели безуспішні наступальні дії західніше Масютівки - Генеральний штаб ЗСУ

На Слобожанському напрямку противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: Уди, Гоптівка, Липці, Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Вовчанські Хутори, Огірцеве, Мала Вовча, Варварівка, Чугунівка, Амбарне, Григорівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник протягом доби вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та у напрямках Новоселівського і Стельмахівки Луганської області.

Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.



