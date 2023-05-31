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31.05.2023  18:20   Віталій Хінєвіч

Рятувальники зі Швеції надали харківським рятувальникам пожежні машини

31 травня благодійна організація шведських рятувальників «SWEDISH RESCUERS» передала Харківському гарнізону ДСНС 2 пожежні автоцистерни «Scania».

рятувальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Автомобілі «Scania» відомі своєю надійністю, потужністю та функціональністю. Оснащені спеціальними пристроями для боротьби з пожежами, такими як водяні насоси, баки для води і піни, системи зрошення та інші. Ці автомобілі також мають високу прохідність.
 
Шведські колеги постійно підтримують харківських рятувальників в період війни, надаючи необхідну техніку та іншу допомогу.
 
Це допомагає збільшити можливості пожежно-рятувальних підрозділів і надавати ефективну допомогу тим, хто перебуває у небезпеці. Дана техніка вже найближчими днями буде стане у бойовий розрахунок і буде виконувати те, для чого призначена.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські рятувальники показали передану американцями спецтехніку.
 

Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  харків, рятувальники
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