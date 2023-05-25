25.05.2023 18:30

Харківські рятувальники показали передану американцями спецтехніку (фото)

25 травня харківські рятувальники презентували отриману від американських колег пожежну техніку.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ



2 пожежно-рятувальні машини харків'янам передали американські вогнеборці, які були вражені героїчною бойовою роботою українських колег в умовах війни, повідомляє Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ2 пожежно-рятувальні машини харків'янам передали американські вогнеборці, які були вражені героїчною бойовою роботою українських колег в умовах війни, повідомляє РЕДПОСТ

Передані автомобілі - це пожежна автоцистерна та колінчатий автопідйомник. Техніка не нова, проте повністю автоматизована, має цифрове і дистанційне керування агрегатами.

Пожежна автоцистерна оснащена потужним насосом, має простору кабіну для розміщення особового складу та розташування обладнання. А головне – може не тільки боротися з вогнем, але й виконувати великий спектр інших рятувальних робіт.

Передати спецтехніку американські пожежники пообіцяли під час двотижневого турне до США харківських рятувальників Романа Качанова, Сергія Білоуса та Олексія Черноморченка. Харків’яни зустрічались із представниками благодійних фондів і пожежниками з Індіанаполіса, Чікаго, Нью-Йорка та інших американських міст. Саме тоді, в ході обміну досвідом у сфері пожежогасіння та проведення рятувальних робіт, американські вогнеборці, які були вражені прикладом героїчної бойової роботи українських колег в умовах війни, вирішили допомогти їм.

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