25.05.2023 18:50 Віталій Хінєвіч
У Харківській області загинув чоловік унаслідок детонації вибухонебезпечного предмета
Невідомий вибухонебезпечний предмет забрав життя 39-річного чоловіка.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
25 травня стало відомо про загибель 39-річного мешканця села Протопопівка Балаклійської громади в результаті спрацювання невідомого вибухонебезпечного предмета.
Детонація боєприпасу відбулась під час того, як загиблий рухався селом на мотоциклі з коляскою, перевозячи його в колясці. Чоловік загинув одразу. Також поранення отримав інший місцевий 45-ти років.
«Звертаємось до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами.
Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.
У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112"»,- зазначили рятувальники.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости