25.05.2023 18:50 Віталій Хінєвіч

У Харківській області загинув чоловік унаслідок детонації вибухонебезпечного предмета

Невідомий вибухонебезпечний предмет забрав життя 39-річного чоловіка.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

25 травня стало відомо про загибель 39-річного мешканця села Протопопівка Балаклійської громади в результаті спрацювання невідомого вибухонебезпечного предмета.

Детонація боєприпасу відбулась під час того, як загиблий рухався селом на мотоциклі з коляскою, перевозячи його в колясці. Чоловік загинув одразу. Також поранення отримав інший місцевий 45-ти років.

«Звертаємось до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами.

Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112"»,- зазначили рятувальники.



