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25.05.2023  18:50   Віталій Хінєвіч

У Харківській області загинув чоловік унаслідок детонації вибухонебезпечного предмета

Невідомий вибухонебезпечний предмет забрав життя 39-річного чоловіка.

міни
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
25 травня стало відомо про загибель 39-річного мешканця села Протопопівка Балаклійської громади в результаті спрацювання невідомого вибухонебезпечного предмета.
 
Детонація боєприпасу відбулась під час того, як загиблий рухався селом на мотоциклі з коляскою, перевозячи його в колясці. Чоловік загинув одразу. Також поранення отримав інший місцевий 45-ти років.
 
«Звертаємось до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами.
 
Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.
 
У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112"»,- зазначили рятувальники.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області чоловік забив до смерті знайомого.
 

Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  події, харків
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