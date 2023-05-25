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25.05.2023  19:15   Віталій Хінєвіч

Окупанти завдали авіаударів по населеними пунктам Харківської області

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

обстріл
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Протягом цієї доби противник завдав 2 ракетних ударів із ЗРК С-300 по цивільній інфраструктурі селища Циркуни на Хірківщині, внаслідок чого пошкоджено приватний будинок.
 
Також протягом доби окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Стрілеча, Красне, Черкаські Тишки, Лук’янці,  Нескучне, Тернова, Вовчанськ, Чугунівка, Хатнє на Харківщині.
 
На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Завдав авіаударів в районі населених пунктів Чайківка та Кислівка Харківської області. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки.
 
Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Западне, Кислівка Харківської області.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині СБУ повідомила про підозру «дільничному» окупаційної поліції.
 

Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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