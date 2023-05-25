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25.05.2023  19:50   Віталій Хінєвіч

НМТ-2023: абітурієнтам нагадали про важливу деталь

Учасникам НМТ, які братимуть участь в основній сесії тестування, необхідно подбати про комплект документів, які необхідні для допуску в екзаменаційні центри.

НМТ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Освіта.UA
 
Одним з двох документів, на підставі якого здійснюватиметься допуск учасників до тестування, є Сертифікат НМТ.
 
Кожен учасник тестування має самостійно сформувати його в персональному електронному кабінеті та роздрукувати його перед тестуванням.
 
Окрім Сертифіката, учасник національного мультипредметного тесту для допуску до екзаменаційного центру обов’язково має пред’явити документ, що посвідчує особу (паспортний документ).
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області основна сесія НМТ триватиме до 20 червня. За цей період планується провести 10 тестувань у дві зміни.
 

Источник:   Освіта.UA
 Тэги:  нмт, освіта
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