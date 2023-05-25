25.05.2023 19:50 Віталій Хінєвіч

НМТ-2023: абітурієнтам нагадали про важливу деталь

Учасникам НМТ, які братимуть участь в основній сесії тестування, необхідно подбати про комплект документів, які необхідні для допуску в екзаменаційні центри.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Освіта.UA

Одним з двох документів, на підставі якого здійснюватиметься допуск учасників до тестування, є Сертифікат НМТ.

Кожен учасник тестування має самостійно сформувати його в персональному електронному кабінеті та роздрукувати його перед тестуванням.

Окрім Сертифіката, учасник національного мультипредметного тесту для допуску до екзаменаційного центру обов’язково має пред’явити документ, що посвідчує особу (паспортний документ).



