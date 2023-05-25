25.05.2023 20:20 Віталій Хінєвіч

У чоловіка на Харківщині виявили боєприпаси та гранати

Факт незаконного зберігання боєприпасів мешканцем міста Красноград правоохоронці виявили в ході виїзду на виклик щодо вчинення домашнього насильства.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

В помешканні 55-річного правопорушника поліцейські виявили та вилучили 120 набоїв, 2 корпуси від гранат та 4 запали.

Речові докази направлені на експертизу.

За даним фактом слідчим Красноградського РВП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області загинув чоловік унаслідок детонації вибухонебезпечного предмета.



