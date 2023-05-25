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25.05.2023  20:20   Віталій Хінєвіч

У чоловіка на Харківщині виявили боєприпаси та гранати

Факт незаконного зберігання боєприпасів мешканцем міста Красноград правоохоронці виявили в ході виїзду на виклик щодо вчинення домашнього насильства.

гранати
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
В помешканні 55-річного правопорушника поліцейські виявили та вилучили 120 набоїв, 2 корпуси від гранат та 4 запали.   
 
Речові докази  направлені на експертизу.  
 
 За даним фактом слідчим Красноградського РВП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області загинув чоловік унаслідок детонації вибухонебезпечного предмета.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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