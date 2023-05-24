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24.05.2023  16:30   Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік забив до смерті знайомого

23 травня до Ізюмського районного управління поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла 28-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Встановлено, що між товаришами виникла сварка, яка переросла у бійку. В результаті 45-річний зловмисник наніс знайомому не менше 12 ударів кулаками та палицею в область голови та обличчя. 
З місця події поліцейські вилучили речові докази. 
 
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.
 
Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
 
23 травня чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину та вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині чоловік узяв міну в руки й підірвався.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків
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