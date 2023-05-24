24.05.2023 16:30 Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік забив до смерті знайомого

23 травня до Ізюмського районного управління поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла 28-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Встановлено, що між товаришами виникла сварка, яка переросла у бійку. В результаті 45-річний зловмисник наніс знайомому не менше 12 ударів кулаками та палицею в область голови та обличчя.

З місця події поліцейські вилучили речові докази.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

23 травня чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину та вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



