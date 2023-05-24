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24.05.2023  16:05   Віталій Хінєвіч

Зникнення дворічної дитини на Харківщині: до пошуків долучили водолазів

Двохлітня дівчинка зникла ввечері 23 травня у Слобожанській громаді. На допомогу в проведені пошуків прийшли волонтери та місцеві жителі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Суспільне.
 
Повідомляється, що пошукові групи також проводять огляд місцевості за межами села, у якому зникла дитина.
 
Як повідомив Суспільному речник Держслужби з надзвичайних ситуацій Харківщини Євген Василенко, у пошуках задіяно 42 рятувальники, коптери. Також до місця пошуку направлено дві групи водолазів, які оглядатимуть дно місцевих водойм.
 
У цей же час зазначається, що в ДСНС припускають, що дівчинка могла загубитися в лісі або попрямувати до водойми.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Мешканка села Скрипаї 23 травня о 19:00 зникла з подвір'я домоволодіння. Віолетті 2,5 роки, зріст 90-110 см, худорлявої статури, коротке темне волосся, блакитні очі. Була одягнута у червону кофту та білі штани.
 

Источник:   Суспільне
 Тэги:  події, харків
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