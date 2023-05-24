24.05.2023 15:50 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники оперативно усувають аварії

У вівторок бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували сім аварійних ситуацій на ділянках міських трубопроводів та відремонтували вісім оглядових колодязів, передає РЕДПОСТ .

Зокрема, значний обсяг відновлювальних робіт на водоводах було проведено у Київському районі. Тут ремонтники усунули аварійні ситуації на вулицях Жилярді (діаметр 300 мм) та Зоряний (діаметр 500 мм).

«У першому випадку, через серйозне пошкодження на магістралі, на час ремонту водопостачання мешканцям приватного сектора призупинили. А ось на вулиці Зоряній, проаналізувавши причину аварійної ситуації, що виникла, знайшли можливість працювати без відключення подачі води харків'янам.

Тут також було оперативно проведено земляні та зварювальні роботи, після чого територію впорядкували. Паралельно на вулиці Проспектній продовжуємо планомірну підготовку до заміни ділянки магістралі завдовжки 100 метрів», – поінформував начальник районної служби Віталій Чупандін.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».



