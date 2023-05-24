24.05.2023 15:30 Віталій Хінєвіч

Які професії будуть найбільш затребувані в Україні після війни: прогнози експертів

Війна змусила багатьох українців шукати нове місце праці й нерідко в іншому населеному пункті країни чи взагалі за кордоном, і навіть змінювати професію.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центр громадського моніторингу та контролю.

Як зазначає директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк, структура вакансій суттєво не змінилась. Професії, що були в попиті до війни, потрібні і сьогодні.

За даними Державної служби зайнятості з січня по квітень 2023 року роботодавці найбільше шукали кваліфікованих робітників з інструментом (22% всіх поданих вакансій).

На другій сходинці — робітники з обслуговування, експлуатації устаткування та машин (17%): водій, тракторист-машиніст, тракторист, токар, оператор заправних станцій та ін.

На третьому щаблі популярності — пошук професіоналів (15%): вчитель, фармацевт, лікар, інженер, економіст, інженер з охорони праці, практичний психолог.

Які професії будуть затребуваними після війни

На сайті з пошуку роботи Work.ua опублікували результат проведеного раніше аналізу. Згідно з даними у списку є такі напрямки: IT, будівництво, архітектура, логістика, склад, медицина, фармацевтика, освіта, наука, роздрібна торгівля, сільське господарство, маркетинг, реклама, PR, безпека (кадри у правоохоронному та безпековому секторі, військові професії).

У свою чергу, на сайті Черкаського обласного центру зайнятості опублікували свій топ-9 професій та сфер, які будуть затребувані в Україні після війни. Сюди відносяться будівельники та архітектори, інженери, працівники сфери транспорту, менеджери з продажу та маркетологи, енергетики, програмісти, психологи, правоохоронці, лікарі.

Варто зазначити, що Міністерство цифрової трансформації презентувало оновлену платформу Дія.Освіта . Проєкт буде корисним внутрішньо переміщеним особам й тим українцям, які втратили роботу або бізнес під час війни. Адже тут можна безоплатно здобути корисні цифрові навички або повністю опанувати нову професію.



