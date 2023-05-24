ДТП у Харкові: чотири автівки та автобус зіштохнулись на проспекті Гагаріна (фото)

Обставини масштабної дорожньо-транспортної пригоди у Харкові встановлюють правоохоронці.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу Поліції Харківської області, повідомлення про подію на проспекті Гагаріна надійшло до поліції 23 травня.
Зіштовхнулись п’ять транспортних засобів Chevrolet Volt, Skoda Octavia, Nissan Juke, Audi А6 та рейсовий автобус Ivan.
Внаслідок аварії травмувались чотири людини: 60-річна пасажирка автобуса, 48-річний водій Audi, 34-річний водій та 61-річна пасажирка Nissan. Постраждалих доставили до лікарні.
Відкрито кримінальне провадження.
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