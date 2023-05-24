24.05.2023 14:23 Рита Парфенова

ПЦУ відзначатиме Різдво за Новоюліанським календарем

Православна ценрка України переходить на Новоюліанський календар.

Рішення про перехід на Новоюліанський календар Православна церква України ухвалила на сьогодніщньому архієрейському соборі в Києві. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на РБУ-Україна.



За новим календарем, парафіяни ПЦУ та УГКЦ святкуватимуть Різдво в один день – 25 грудня. Також змістяться дати інших свят, зокрема Водохреща та Дня святого Миколая.



Але відрахування дати Великодня й ТРрйці проводитиметься без змін. Це означає, що святкуватиме цей день римо-католики та православні будуть по-різному.



