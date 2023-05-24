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24.05.2023  14:23   Рита Парфенова

ПЦУ відзначатиме Різдво за Новоюліанським календарем

Православна ценрка України переходить на Новоюліанський календар.

церковний календар

Рішення про перехід на Новоюліанський календар Православна церква України ухвалила на сьогодніщньому архієрейському соборі в Києві. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на РБУ-Україна.

За новим календарем, парафіяни ПЦУ та УГКЦ святкуватимуть Різдво в один день – 25 грудня. Також змістяться дати інших свят, зокрема Водохреща та Дня святого Миколая.

Але відрахування дати Великодня й ТРрйці проводитиметься без змін. Це означає, що святкуватиме цей день римо-католики та православні будуть по-різному.


Источник:   РБК-Україна
 Тэги:  різдво, пцу
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