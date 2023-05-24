ПЦУ відзначатиме Різдво за Новоюліанським календарем

Православна ценрка України переходить на Новоюліанський календар.
Рішення про перехід на Новоюліанський календар Православна церква України ухвалила на сьогодніщньому архієрейському соборі в Києві. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на РБУ-Україна.
За новим календарем, парафіяни ПЦУ та УГКЦ святкуватимуть Різдво в один день – 25 грудня. Також змістяться дати інших свят, зокрема Водохреща та Дня святого Миколая.
Але відрахування дати Великодня й ТРрйці проводитиметься без змін. Це означає, що святкуватиме цей день римо-католики та православні будуть по-різному.
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