На Харківщині чоловік узяв міну в руки й підірвався

В Ізюмському районі в результаті вибуху невідомого вибухового пристрою чоловік отримав тілесні ушкодження.
За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Раніше РЕДПОСТ писав, що більше ніж 70 протипіхотних мін «Пелюстка» виявили поліцейські на полі, розташованому між селами Новий Бурлук та Леб'яже Чугуївського району.
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