На Харківщині чоловік узяв міну в руки й підірвався

24.05.2023 12:54 Рита Парфенова

В Ізюмському районі в результаті вибуху невідомого вибухового пристрою чоловік отримав тілесні ушкодження.

Подія сталася в Ізюмському району. 33-річний чоловік їхав на роботу в село Олександрівка Ізюмського району на тракторі. На дорозі побачив невідомий предмет, схожий на міну. Коли чоловік взяв в руки вибуховий пристрій, той здетонував.

Постраждалого з мінно-вибуховою травмою доставили до місцевої лікарні, з якої й повідомили про поді. правоохоронців.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.