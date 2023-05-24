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24.05.2023  12:54   Рита Парфенова

На Харківщині чоловік узяв міну в руки й підірвався

В Ізюмському районі в результаті вибуху невідомого вибухового пристрою чоловік отримав тілесні ушкодження.

обережно міни
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з поиланням на пресслужбу Поліції Харківської області.
 
Подія сталася в Ізюмському району. 33-річний чоловік їхав на роботу в село Олександрівка Ізюмського району на тракторі. На дорозі побачив невідомий предмет, схожий на міну. Коли чоловік взяв в руки вибуховий пристрій, той здетонував.
 
Постраждалого з мінно-вибуховою травмою доставили до місцевої лікарні, з якої й повідомили про поді. правоохоронців.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Поліція закликає громадян бути обережними та не наближатися до незнайомих предметів, пересуватися тільки асфальтованими доріжками та в разі виявлення невідомих предметів викликати службу ДСНС за номером «101» або дзвонити на лінію «102».

Раніше РЕДПОСТ писав, що більше ніж 70 протипіхотних мін «Пелюстка» виявили поліцейські на полі, розташованому між селами Новий Бурлук та Леб'яже Чугуївського району.


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  міна, вибух, харків, агрессия россии
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