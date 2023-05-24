24.05.2023 13:32 Рита Парфенова

У Харкові перейменують зупинки та встановлять меморіальні дошки

У місті встановлять 25 меморіальних дошок, а бльше 20 зупинок оримають нові назви

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, такі рішення прийняті на черговому засіданні міської комісії з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища.



Члени комісії розглянули питання та рекомендували встановлення 23 меморіальних дощок загиблим випускникам шкіл міста - учасникам бойових дій проти російського агресора.



Також, відповідно до звернення трудового колективу, рекомендовано встановлення меморіальної дошки колишньому головному лікарю Міської багатопрофільної лікарні №18 Борису Менкусу за адресою: вул. Краснодарська, 104.



Крім того, меморіальною дошкою планується увічнити пам'ять почесного ректора Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова Леоніда Шутенка.



Відповідно до звернення Департаменту інфраструктури, розглянуті питання перейменування 10 зупинок, найменування 12 зупинок міського пасажирського транспорту та введення 99 нових зупинок, щоб упорядкувати рух транспорту та покращити якість обслуговування пасажирів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що під час збройної агресії рф проти України загинули 187 випускників зі 111-ти шкіл міста Харкова.



