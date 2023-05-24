Затримано колаборантку, яка була «головною фінансисткою» під час окупації Харківщини

У звільнених районах Харківської області Служба безпеки викрила ще одну пособницю ворога.
Жінка добровільно погодилась на посаду «исполняющей обязанности начальника Управления финансов ВГА Харьковской области».
На цій «посаді» колаборантка брала участь у складанні та виконанні бюджету «Временной гражданской администрации Харьковской области».
Під керівництвом загарбників вона слідкувала за бюджетом окупованої частини області. Зловмисниця планувала заробітну плату по установам, підприємствам та організаціям державної та комунальної форми власності у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території Харківської області.
Наразі зловмисниці заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
Викриття колаборантки проводили співробітники Управління СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині СБУ повідомила про підозру "співробітнику" окупаційної міліції.
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