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24.05.2023  11:54   Рита Парфенова

Чорні лісоруби спиляли сосни на Харківщині майже на пів мільйона гривень

Чоловіки незаконно вирубали дерева регіонального ландшафтного парку «Червонооскільський».


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На Ізюмщині викрито трьох чорних лісорубів, які нанесли Шкода майже на пів мільйона гривень
 

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, наприкінці січня цього року троє чоловіків вирубали сосни на території Борівського лісництва ДП «Куп’янське лісове господарство», що відноситься до природньо-заповідного фонду – регіонального ландшафтного парку «Червонооскільський», аби у подальшому продати.  

Рoбили це незакoннo – без дoзвільних дoкументів.

Взявши заздалегідь заготовлені бензопили, підозрювані протягом кількох днів рубали дерева. Під час останньої спроби здійснити незаконну порубку лісових насаджень зловмисники були викриті працівниками поліції.

На Ізюмщині викрито трьох чорних лісорубів, які нанесли Шкода майже на пів мільйона гривень

Своїми діями чорні лісоруби заподіяли державі матеріальну шкоду на суму майже пів мільйона гривень.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру трьом особам за фактом незаконної порубки дерев у лісах, вчиненої на території природно-заповідного фонду, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України). 

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на станції метро у Харкові працівники поліції виявили чоловіка, 40-річного мешканця Харківської області, який був у розшуку з 2021 року за незаконну порубку лісу.



 


Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  вирубка лісу, прокуратура, харків
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