24.05.2023 11:27 Рита Парфенова

У Харкові побили водія та на його таксі примусово вивезли у Журавлівський гідропарк

Слідчі повідомили про підозру двом чоловікам, які здійснили напад на водія з незаконним позбавленням волі.

Подробиці кримінального злочина РЕДПОСТ повідомили у пресслужбі Поліції Харківської області.



Постраждалим виявився 53-річний харків’янин, який хотів придбати у нових знайомих колеса для власного автомобіля. Він а двоє чоловіків поїхали за товаром його автівці. Під час руху між ними виникла сварка.



Водій повернувся до гаражного кооперативу. На місці конфлікт переріс у бійку. Зловмисники побили потерпілого. Потім силою заштовхали на заднє сидіння його ж авто та поїхали на територію Журавлівського гідропарку.





Там зловмисники продовжили бити потерпілого, зв’язали йому руки та знову заштовхали на заднє сидіння авто. Намагалися виїхати з території Журавлівського водосховища, але через дощ автомобіль застряг.



Зловмисники розв’язали руки потерпілому та заставили його штовхати. Скориставшись можливістю, потерпілий втік та звернувся до поліції.





В ході детального відпрацювання території Салтівського району оперативники Харківського районного управління поліції № 2 встановили особи зловмисників. Поліцейські затримали 31-річного громадянина. Його спільника - 46-річного харків’янина оголошено у розшук.



Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального Кодексу України.



Чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові напали та зв'язали продавчиню магазину техники, щоб вкрасти товар.



