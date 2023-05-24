    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові побили водія та на його таксі примусово вивезли у Журавлівський гідропарк
24.05.2023  11:27   Рита Парфенова

У Харкові побили водія та на його таксі примусово вивезли у Журавлівський гідропарк

Слідчі повідомили про підозру двом чоловікам, які здійснили напад на водія з незаконним позбавленням волі.

У Харкові водія побили та примусово вивезли до Журавлівського гідропарку

Подробиці кримінального злочина РЕДПОСТ повідомили у пресслужбі Поліції Харківської області.

Постраждалим виявився 53-річний харків’янин, який хотів придбати у нових знайомих колеса для власного автомобіля. Він а двоє чоловіків поїхали за товаром його автівці. Під час руху між ними виникла сварка.

Водій повернувся до гаражного кооперативу. На місці конфлікт переріс у бійку. Зловмисники побили потерпілого. Потім силою заштовхали на заднє сидіння його ж авто та поїхали на територію Журавлівського гідропарку.

У Харкові водія побили та примусово вивезли до Журавлівського гідропарку

Там зловмисники продовжили бити потерпілого, зв’язали йому руки та знову заштовхали на заднє сидіння авто. Намагалися виїхати з території Журавлівського водосховища, але через дощ автомобіль застряг.

Зловмисники розв’язали руки потерпілому та заставили його штовхати. Скориставшись можливістю, потерпілий втік та звернувся до поліції.

У Харкові водія побили та примусово вивезли до Журавлівського гідропарку

В ході детального відпрацювання території Салтівського району оперативники Харківського районного управління поліції № 2 встановили особи зловмисників. Поліцейські затримали 31-річного громадянина. Його спільника - 46-річного харків’янина оголошено у розшук.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального Кодексу України.

Чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові напали та зв'язали продавчиню магазину техники, щоб вкрасти товар.


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  напад, викрадення, поліція, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.04 Надзвичайні події Кривавий Великдень: рецидивіст під Харковом намагався вбити племінника 25.01 Армія Росіяни готуються до потужного наступу на Україну: воєнна розвідка 23.01 Надзвичайні події Кривава ніч: у Харкові гість напав з ножем на сплячу жінку з дитиною
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 