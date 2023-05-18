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18.05.2023  10:58   Рита Парфенова

У Харкові напали та зв'язали продавчиню магазину техники, щоб вкрасти товар

У Прокуратурі Харківської області повідомили про затримання грабіжника.

У Харкові повідомлено про підозру чоловіку, який вчинив розбійний напад на магазин техніки і аксесуарів

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на обласну прокуратуру, близько 9 години ранку 15 травня цього року стався інцидент у магазині аксесуарів та техніки на проспекті Гагаріна. 56-річний чоловік увійшов до закладу та, виглядаючи як звичайний покупець, дочекався, поки 22-річна продавчиня повернеться до нього спиною, а потім раптово схопив її за шию й наказав зачинити двері.

Нападник зв’язав руки потерпілої і заклеїв їй рот скотчем. Погрожуючи продавчині насильством, чоловік став забирати з вітрини товар. Здобиччю зловмисника стали мобільні телефони, роутери та ноутбук.  

У Харкові повідомлено про підозру чоловіку, який вчинив розбійний напад на магазин техніки і аксесуарів

Після скоєного чоловік втік з місця події, але його було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Грабіжнику повідомлено про підозру у розбійному нападі, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці виявили двох чоловіків, які пограбували жінку.


Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  пограбування, прокуратура, харків
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