У Харкові напали та зв'язали продавчиню магазину техники, щоб вкрасти товар

У Прокуратурі Харківської області повідомили про затримання грабіжника.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на обласну прокуратуру, близько 9 години ранку 15 травня цього року стався інцидент у магазині аксесуарів та техніки на проспекті Гагаріна. 56-річний чоловік увійшов до закладу та, виглядаючи як звичайний покупець, дочекався, поки 22-річна продавчиня повернеться до нього спиною, а потім раптово схопив її за шию й наказав зачинити двері.
Нападник зв’язав руки потерпілої і заклеїв їй рот скотчем. Погрожуючи продавчині насильством, чоловік став забирати з вітрини товар. Здобиччю зловмисника стали мобільні телефони, роутери та ноутбук.
Після скоєного чоловік втік з місця події, але його було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Грабіжнику повідомлено про підозру у розбійному нападі, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.
Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці виявили двох чоловіків, які пограбували жінку.
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