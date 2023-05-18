18.05.2023 10:40 Рита Парфенова

Розмінування Харківщини: скільки ворожих мін та боєприпасів знешкоджено за добу

Протягом доби 17 травня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 205 вибухових предметів

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

17 травня піротехнічними розрахунки ДСНС працювали в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області. Саперами проведено обстеження біля 8,5 га території, з них 3200 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, а також біля 13,8 км ліній електропередач.

Протягом доби виявлено та знешкоджено 205 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 33 піротехнічні розрахунки ДСНС у складі 166 саперів та 67 одиниць техніки.



Загалом починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 2501 га території, 275,2 км автомобільних доріг, 1624 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 60 тис. 964 ВНП.



