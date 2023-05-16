250 мін знайшли на 300-метровому відрізку під високовольтними лініями Харківської області

Під лінією електропередачі 35 кВ між селами Гракове і Мосьпанове у Чугуївському районі сапери знайшли та знешкодили 250 протитанкових мін
Раніше РЕДПОСТ писав, що в Ізюмському районі фахівці «Харківобленерго» підключили до електромережі майже половину села Студенок Оскільської громади.
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