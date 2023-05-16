16.05.2023 10:37 Рита Парфенова

250 мін знайшли на 300-метровому відрізку під високовольтними лініями Харківської області

Під лінією електропередачі 35 кВ між селами Гракове і Мосьпанове у Чугуївському районі сапери знайшли та знешкодили 250 протитанкових мін

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу «Харківобленерго».

Подробиці розповів начальник Харківського високовольтного району електричних мереж (РЕМ) АТ "Харківобленерго" Олександр Ганус. За його словами, міни були розташовані дуще щільно, між двома прольотами, на лінії протяжністю всього 300 метрів.



"Це рекордна кількість мін за весь час роботи високовольтного РЕМ, ми такого ще не бачили. Сапери деактивували їх та вивезли з місця виконання робіт. Далі ми вже змогли продовжувати тут працювати із залученням спецтехніки - крану, вишки та ямобуру", - зазначив Олександр Ганус.



За словами начальника РЕМ, роботи щодо відновлення цієї лінії - на завершальному етапі. Вона живить село Мосьпанове, мешканці якого можуть розраховувати на повернення електрики вже найближчим часом.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Ізюмському районі фахівці «Харківобленерго» підключили до електромережі майже половину села Студенок Оскільської громади.



