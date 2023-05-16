Чоловіка в розшуку за крадіжку виявили в метро Харкова

Затримано мешканця Харкова, якого розшукували за крадіжку.
За його словами, на станції метро працівники поліції виявили 26-річного харків’янина, який знаходився у розшуку за скоєння крадіжки.
Про затримання розшукованої особи повідомлено ініціатора розшуку.
Раніше РЕДПОСТ писав, що на станції метро працівники відділу поліції в метрополітені виявили 31-річного харків’янина, який з 2021 року розшукувався правоохоронними органами за скоєння пограбування.
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