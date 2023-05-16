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16.05.2023  11:16   Рита Парфенова

Чоловіка в розшуку за крадіжку виявили в метро Харкова

Затримано мешканця Харкова, якого розшукували за крадіжку.

Повідомлено ініціатора розшуку.
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

За його словами, на станції метро працівники поліції виявили 26-річного харків’янина, який знаходився у розшуку за скоєння крадіжки.

Про затримання розшукованої  особи повідомлено ініціатора розшуку.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на станції метро працівники відділу поліції в метрополітені виявили 31-річного харків’янина, який з 2021 року розшукувався правоохоронними органами за скоєння пограбування.

 


Источник:   facebook/Володимир Тимошко
 Тэги:  крадіжка, харків
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