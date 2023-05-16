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16.05.2023  11:20   Віталій Хінєвіч

В Ізюмському районі розшукували зниклу дівчинку

Інформація про зникнення неповнолітньої надійшла до правоохоронців від матері.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
15 травня близько 18:30 до чергової частини Ізюмського районного управління поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки. Жінка заявила про те, що її 15-річна донька близько 10:00 пішла з дому до залізничного вокзалу та не повернулася.
 
Поліцейські негайно розпочали пошуки неповнолітньої. Прикмети зниклої повідомили усім патрульним нарядам. Правоохоронці ретельно відпрацювали коло друзів і знайомих дівчини, а також перевірили авто- і залізничний вокзали, громадський транспорт. 
 
Копітка робота співробітників поліції дала позитивний результат. Вже за декілька годин дівчину знайшли та повернули батькам. Вона була у друзів в селищі Савинці Ізюмського району. З неповнолітньою та її батьками провели профілактичну бесіду.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що упродовж менше ніж за пів години поліцейські Чугуївського району знайшли десятирічну дівчинку, яка загубилася.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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