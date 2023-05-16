16.05.2023 11:29 Рита Парфенова

У Харкові затримали закладницю з чисельною кількість наркотиків (фото)

Харківські патрульні затримали громадянку, ймовірно, причетну до збуту наркотичних речовин

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, про жінку, яка щось ховала серед улиці неподалік Киргизької, правоохоронці дізналися від перехожого, який зателефонував на лінію 102.



Патрудьні ругшили на заявлене місце, де й виявили громадянку, яку описав заявник, після чого звернулись до неї для перевірки.



Під час спілкування жінка помітно нервувала. Згодом вона повідомила, що має з собою значну кількість речовин синтетичного походження, а саме речовину "амфітамін" вагою близько 300 грамів та "солі" близько 70 грамів.





Для проведення відповідних слідчих дій на місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу.



Під час огляду речей правоохорнці виявили та вилучили у жінки два поліетиленових пакети з речовинами синтетичного походження та чисельну кількість зіп пакетів з такими речовинами. Громадянка повідомила, що це наркотики, які вона розповсюджує через так звані "закладки". Також вона погодилась вказати місця, де вона вже поклала ці речовини.



Надалі всі обставини події встановлюватимуть слідчі.



