16.05.2023 11:45 Віталій Хінєвіч

Мешканці Харківської області отримають дві квитанції за газ в одному документі: роз'яснення від комунальників

Для зручності споживачів природного газу Харківської області розроблено єдиний платіжний документ на оплату за спожитий газ та послуг з його розподілу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківгаз».

Верхня частина платіжного документу – рахунок за спожитий природний газ. Оплата за використаний газ проводиться споживачем на банківський рахунок постачальника, за реквізитами і особовим рахунком, зазначеними у верхній частині єдиного платіжного документу.

У свою чергу нижня частина платіжного документу – рахунок за розподіл газу. Оплачується споживачем до 20 числа поточного місяця на банківські реквізити АТ «Харківгаз» із зазначенням особового рахунку – 10-ти значного коду.

Проконсультуватись з питань нарахування обсягів спожитого газу та інших питань, що стосуються доставки газу можна по телефонам та електронним адресам центрів обслуговування клієнтів АТ «Харківгаз»:

Мереф‘янське відділення

Дергачівське відділення

Зміївське відділення

Красноградське відділення

Куп‘янське відділення

Чугуївське відділення

Проконсультуватись з питань нарахування за спожитий природний газ можна за телефонами контакт-центру Газопостачальна компанія "Нафтогаз України":

066-300-2-888 (Vodafone);

098-300-2-888 (Kyivstar);

093-300-2-888 (Lifecell);

057-708-01-87 (Укртелеком);

056-747-36-35 (Укртелеком).

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Ізюмському районі продовжують відновлювати електропостачання.



