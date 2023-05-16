16.05.2023 11:45 Віталій Хінєвіч
Мешканці Харківської області отримають дві квитанції за газ в одному документі: роз'яснення від комунальників
Для зручності споживачів природного газу Харківської області розроблено єдиний платіжний документ на оплату за спожитий газ та послуг з його розподілу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на АТ «Харківгаз».
Верхня частина платіжного документу – рахунок за спожитий природний газ. Оплата за використаний газ проводиться споживачем на банківський рахунок постачальника, за реквізитами і особовим рахунком, зазначеними у верхній частині єдиного платіжного документу.
У свою чергу нижня частина платіжного документу – рахунок за розподіл газу. Оплачується споживачем до 20 числа поточного місяця на банківські реквізити АТ «Харківгаз» із зазначенням особового рахунку – 10-ти значного коду.
Проконсультуватись з питань нарахування обсягів спожитого газу та інших питань, що стосуються доставки газу можна по телефонам та електронним адресам центрів обслуговування клієнтів АТ «Харківгаз»:
Мереф‘янське відділення
Дергачівське відділення
Зміївське відділення
Красноградське відділення
Куп‘янське відділення
Чугуївське відділення
Проконсультуватись з питань нарахування за спожитий природний газ можна за телефонами контакт-центру Газопостачальна компанія "Нафтогаз України":
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066-300-2-888 (Vodafone);
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098-300-2-888 (Kyivstar);
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093-300-2-888 (Lifecell);
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057-708-01-87 (Укртелеком);
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056-747-36-35 (Укртелеком).
Раніше РЕДПОСТ писав, що в Ізюмському районі продовжують відновлювати електропостачання.
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