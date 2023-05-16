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16.05.2023  11:45   Віталій Хінєвіч

Мешканці Харківської області отримають дві квитанції за газ в одному документі: роз'яснення від комунальників

Для зручності споживачів природного газу Харківської області розроблено єдиний платіжний документ на оплату за спожитий газ та послуг з його розподілу.

газ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківгаз».
 
Верхня частина платіжного документу – рахунок за спожитий природний газ. Оплата за використаний газ проводиться споживачем на банківський рахунок постачальника, за реквізитами і особовим рахунком, зазначеними у верхній частині єдиного платіжного документу.
 
У свою чергу нижня частина платіжного документу – рахунок за розподіл газу. Оплачується споживачем до 20 числа поточного місяця на банківські реквізити АТ «Харківгаз» із зазначенням особового рахунку – 10-ти значного коду.
 
Проконсультуватись з питань нарахування обсягів спожитого газу та інших питань, що стосуються доставки газу можна по телефонам та електронним адресам центрів обслуговування клієнтів АТ «Харківгаз»:
 
Мереф‘янське відділення
тел. 0676546477,  [email protected]
 
Дергачівське відділення
тел. 0970546585, [email protected]
 
Зміївське відділення
тел. 0676733267, [email protected]
 
Красноградське відділення
тел. 0675030747, [email protected]
 
Куп‘янське відділення
тел. 0960545174, 0675512692, [email protected]
 
Чугуївське відділення
тел. 0987126957, [email protected]
 
Проконсультуватись з питань нарахування за спожитий природний газ можна за телефонами контакт-центру  Газопостачальна компанія "Нафтогаз України":
  • 066-300-2-888 (Vodafone);
  • 098-300-2-888 (Kyivstar);
  • 093-300-2-888 (Lifecell);
  • 057-708-01-87 (Укртелеком);
  • 056-747-36-35 (Укртелеком).

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Ізюмському районі продовжують відновлювати електропостачання.


Источник:   Харківгаз
 Тэги:  жкг, харків
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