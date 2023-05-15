15.05.2023 13:20 Віталій Хінєвіч

В Ізюмському районі продовжують відновлювати електропостачання

В Ізюмському районі фахівці «Харківобленерго» підключили до електромережі майже половину села Студенок Оскільської громади.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Завдяки спільним зусиллям рятувальників, саперів та енергетиків вдалося відремонтувати високовольтну лінію, яка живить село, а також 40% внутрішньої мережі 0,4 кВ. Щоб повністю відновити електропостачання у населеному пункті, знадобиться ще близько місяця.

За час активних бойових дій пошкоджень зазнали майже всі будівлі села. З 1600 будинків повністю зруйновано 240. До початку повномасштабного вторгнення тут проживало 1450 людей. Під час окупації залишалося 48 жителів, зараз — понад 480 осіб.

Паралельно з роботами в Студенку енергетики розпочали ремонтувати мережі у знеструмленому селі Співаківка, куди також поступово повертаються люди, повідомили у «Харківобленерго».



