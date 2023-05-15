15.05.2023 12:15 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники минулого тижня усунули 67 аварійних ситуацій на водоводах

Бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» продовжують усувати аварійні ситуації, передає РЕДПОСТ .

Повідомляється, що було впорядковано 60 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтовано 30 водорозбірних колонок.

Як розповів на підприємстві, ремонтники працюють у штатному режимі. Оперативно та якісно усуваються аварійні ситуації, після чого всі території обов'язково впорядковуються. Систематично аналізується стан міського водопровідного господарства та в разі потреби проводиться необхідна профілактична робота. Комплексні заходи виконуються досвідченими майстрами, які забезпечені необхідною спецтехнікою, обладнанням та матеріалами.

Напередодні аварійники усунули сім пошкоджень на ділянках трубопроводів та відновили сім оглядових колодязів.

Фахівцями лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю щодня проводяться дослідження якості води. Вони підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним розрахункам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».



