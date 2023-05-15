    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Чоловік у Харківській області за допомогою сіток ловив рибу
15.05.2023  12:40   Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харківській області за допомогою сіток ловив рибу

На Харківщині тривають загальнодержавні профілактичні заходи «Нерест».

сітки
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Під час перевірки дотримання населенням встановлених законодавством заборон правоохоронці виявили рибалку, який займався незаконною діяльністю на одному із водоймищ поблизу села Нова Гнилиця.
 
 Працівники сектору поліцейської діяльності на воді Чугуївського районного управління поліції встановили, що 54-річний чоловік ловив рибу за допомогою сіток.
 
 Поліцейські вилучили 4 сітки, надувний човен та близько 100 одиниць риби.
 
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України.
 
«Шановні громадяни, будьте відповідальними та дотримуйтеся встановлених норм природоохоронного законодавства!»,- звернулися до громадян правоохоронці.
 
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.05 Надзвичайні події Правоохоронці виявили порушників правил дорожнього руху та незаконний збут наркотиків 12.05 Надзвичайні події Суд скасував тендер на будівництво дороги у Харківській області 10.05 Медицина На Харківщині медики врятували жінку
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 