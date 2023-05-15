15.05.2023 12:40 Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харківській області за допомогою сіток ловив рибу

На Харківщині тривають загальнодержавні профілактичні заходи «Нерест».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Під час перевірки дотримання населенням встановлених законодавством заборон правоохоронці виявили рибалку, який займався незаконною діяльністю на одному із водоймищ поблизу села Нова Гнилиця.

Працівники сектору поліцейської діяльності на воді Чугуївського районного управління поліції встановили, що 54-річний чоловік ловив рибу за допомогою сіток.

Поліцейські вилучили 4 сітки, надувний човен та близько 100 одиниць риби.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України.

«Шановні громадяни, будьте відповідальними та дотримуйтеся встановлених норм природоохоронного законодавства!»,- звернулися до громадян правоохоронці.



