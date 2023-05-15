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15.05.2023  12:43   Рита Парфенова

Як зруйновані обстрілами багатоповерхівки відновлюють у Харкові (фото)

Тривають відновлювальні роботи у постраждалих від ударів ворога районах Харкова.

зруйновані обстрілами багатоповерхівки відновлюють у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на міськраду, будівельники відновлюють зруйновані внаслідок обстрілів житлові будинки у різних районах Харкова.
 
У Немишлянському районі, в житловому будинку на вул. Грищенка, тривають відновлювані роботи після влучання снаряду.
 
зруйновані обстрілами багатоповерхівки відновлюють у Харкові зруйновані обстрілами багатоповерхівки відновлюють у Харкові

Фахівці АТ «Житлобуд-1» вже відновили конструктив будинку, виконали ремонт покрівлі, оштукатурили фасад, пофарбували вхідну групу, завезли вікна для встановлення на сходових майданчика та в пошкоджених квартирах.
 
зруйновані обстрілами багатоповерхівки відновлюють у Харкові

Зараз проводяться роботи з фарбування технічного поверху будинку.

У Холодногірському районі продовжуються роботи з відновлення житлового будинку на вул. Великій Панасівській. Спеціалісти АТ «Житлобуд-2» продовжують ремонтувати під’їзд та покрівлю.
 
зруйновані обстрілами багатоповерхівки відновлюють у Харкові
 
зруйновані обстрілами багатоповерхівки відновлюють у Харкові зруйновані обстрілами багатоповерхівки відновлюють у Харкові
 
зруйновані обстрілами багатоповерхівки відновлюють у Харкові

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники нагадали, що необхідно регулярно перевіряти заради безпеки мешканців квартири.


Источник:   ХМР
 Тэги:  будинок, харків
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