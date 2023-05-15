Як зруйновані обстрілами багатоповерхівки відновлюють у Харкові (фото)

15.05.2023 12:43 Рита Парфенова

Тривають відновлювальні роботи у постраждалих від ударів ворога районах Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на міськраду, будівельники відновлюють зруйновані внаслідок обстрілів житлові будинки у різних районах Харкова.

У Немишлянському районі, в житловому будинку на вул. Грищенка, тривають відновлювані роботи після влучання снаряду.





Фахівці АТ «Житлобуд-1» вже відновили конструктив будинку, виконали ремонт покрівлі, оштукатурили фасад, пофарбували вхідну групу, завезли вікна для встановлення на сходових майданчика та в пошкоджених квартирах. Фахівці АТ «Житлобуд-1» вже відновили конструктив будинку, виконали ремонт покрівлі, оштукатурили фасад, пофарбували вхідну групу, завезли вікна для встановлення на сходових майданчика та в пошкоджених квартирах.





Зараз проводяться роботи з фарбування технічного поверху будинку.



У Холодногірському районі продовжуються роботи з відновлення житлового будинку на вул. Великій Панасівській. Спеціалісти АТ «Житлобуд-2» продовжують ремонтувати під’їзд та покрівлю. Зараз проводяться роботи з фарбування технічного поверху будинку.продовжуються роботи з відновлення житлового будинку на вул. Великій Панасівській. Спеціалісти АТ «Житлобуд-2» продовжують ремонтувати під’їзд та покрівлю.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники нагадали, що необхідно регулярно перевіряти заради безпеки мешканців квартири.