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15.05.2023  11:49   Рита Парфенова

Дев'ятирічну дівчинку розшукувала поліція Харкіщини

Дитина зранку пішла гуляти й не повернулася до вечора додому.

Поліцейські громад Харківської області розшукували 9-річну дівчинку
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області, дівчинку розшукували у селі Лужок Малоданилівській ТГ.
 
До поліцейського офіцера громади увечері звернулась занепокоєна місцева мешканка. Жінка роз-повіла, що її 9-річна донька в ранці пішла на дитячий майданчик і по теперішній час не повернулась.

На пошуки були залучені всі наряди Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області, орієнтування отримали співробітники інших підрозділів поліції.

Розіславши фото по соціальним мережам селища та здійснивши спілкування з місцевими громади, поліцейському офіцеру громади менше години знадобилося, щоб розшукати дитину. За час перебування дитини без нагляду дорослих, правопорушень відносно неї вчинено не було.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові маленький хлопчик самостійно сів на маршрутку та загубився.


Источник:   Поліцейські офіцери громад в Харківській області'
 Тэги:  розшук, харків
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