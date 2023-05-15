Дев'ятирічну дівчинку розшукувала поліція Харкіщини

Дитина зранку пішла гуляти й не повернулася до вечора додому.
На пошуки були залучені всі наряди Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області, орієнтування отримали співробітники інших підрозділів поліції.
Розіславши фото по соціальним мережам селища та здійснивши спілкування з місцевими громади, поліцейському офіцеру громади менше години знадобилося, щоб розшукати дитину. За час перебування дитини без нагляду дорослих, правопорушень відносно неї вчинено не було.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові маленький хлопчик самостійно сів на маршрутку та загубився.
Комментариев: 0
Вам можуть зробити привабливу пропозицію, яка обіцяє виявитися перспективною та прибутковою. А ось у плані здоров'я будьте обережнішими.
У Харкові очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Без опадів.
Про заснування Міжнародного Дня сімей було оголошено на Генеральній Асамблеї ООН 1993 року.
влажность:
давление:
ветер: