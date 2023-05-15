    
Главная Новини Харкова Суспільство Рятувальників Харківської області нагороджено почесними відзнаками
15.05.2023  11:50   Віталій Хінєвіч

Рятувальників Харківської області нагороджено почесними відзнаками

15 травня у Головному управлінні ДСНС України у Харківській області відбулась урочиста церемонія нагородження рятувальників Харківщини відомчими нагородами, передає РЕДПОСТ .

рятувальники
 
За їх незламність та величезний вклад у справу захисту життя і здоров’я цивільного населення від наслідків невиправданої агресії кремля всі рятувальники Харківського гарнізону ДСНС були відзначені відомчою нагородою Харківська обласна організація Товариства Червоного Хреста України «Орден за порятунок життів».
 
Почесну нагороду з рук керівника цієї організації Костянтина Башкірова приймав колишній начальник Головного управління ДСНС України у Харківській області Олександр Волобуєв. На аверсі ордену зображений образ волонтера-парамедика Дениса Петранка, який рятує людське життя.
 
Також за мужність і героїчне протистояння ворожій навалі були відмічені 8 співробітників гарнізону, які були нагороджені нагрудними знаками «За відвагу в надзвичайній ситуації».
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині горів дах приватного домоволодіння.
 

Источник:   ДСНС Харківської області
 Тэги:  рятувальники, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.05 Суспільство Рятувальники продовжують проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед мешканців Харківщини 29.04 Суспільство Харківські рятувальники взяли участь у міжнародній конференції 28.04 Суспільство Рятувальники Ізюмського району отримали почесні нагороди
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 