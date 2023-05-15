15.05.2023 11:50 Віталій Хінєвіч

Рятувальників Харківської області нагороджено почесними відзнаками

15 травня у Головному управлінні ДСНС України у Харківській області відбулась урочиста церемонія нагородження рятувальників Харківщини відомчими нагородами, передає РЕДПОСТ .

За їх незламність та величезний вклад у справу захисту життя і здоров’я цивільного населення від наслідків невиправданої агресії кремля всі рятувальники Харківського гарнізону ДСНС були відзначені відомчою нагородою Харківська обласна організація Товариства Червоного Хреста України «Орден за порятунок життів».

Почесну нагороду з рук керівника цієї організації Костянтина Башкірова приймав колишній начальник Головного управління ДСНС України у Харківській області Олександр Волобуєв. На аверсі ордену зображений образ волонтера-парамедика Дениса Петранка, який рятує людське життя.

Також за мужність і героїчне протистояння ворожій навалі були відмічені 8 співробітників гарнізону, які були нагороджені нагрудними знаками «За відвагу в надзвичайній ситуації».

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині горів дах приватного домоволодіння.



