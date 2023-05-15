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15.05.2023  10:12   Рита Парфенова

Метрополітен Харкова потребує від держави компенсації витрат у період його роботи як укриття на початку війни

Комунальне підприємство «Харківський метрополітен» звернеться за компенсацією витрат, що утворилися за період вимушеного простою з 24.02.2022 р. по 24.05.2022 р., та функціонування виключно у якості об’єкту укриття цивільного населення.

Харківський метрополітен

Про це  повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Харківський метрополітен».

Як зазначили у перевізника, за вказаний період підприємством було витрачено 94,7 млн. грн. на діяльність, яка не пов’язана з перевезенням пасажирів лініями метрополітену.

Міська влада виділяла та продовжує виділяти кошти на оплату праці працівникам метрополітену за весь час воєнного стану, але кошти бюджету Харківської міської територіальної громади не можуть в повному обсязі покрити всі борги підприємства, що виникли в період роботи у якості об’єкту укриття.

Зараз метрополітен знаходиться у тяжкому фінансовому стані через борги, що виникли через виконання йому не властивих функцій і які, відповідно до наведених вище норм діючого законодавства, є функціями держави та мають виконуватися виключно органами, уповноваженими на це державою.

Згідно діючого законодавства вказані витрати на утримання об’єктів цивільного захисту населення повинні компенсуватись з Державного бюджету.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові продовжать будівництво третьої лінії метро.

 

 


Источник:   Харківський метрополітен
 Тэги:  метро, харків
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