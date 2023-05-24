24.05.2023 10:58 Рита Парфенова

Уночі росіяни атаковали Харківщину беспілотниками Герань: фото наслідків

Слідчо-прокурорська група зафіксувала наслідки атак безпілотників країни-агресора на території Куп'янщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 24 травня близько 03:20 російські військові запустили по Великобурлуцькій ОТГ Куп‘янського району шість БПЛА «Герань-2».



Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, навчальні заклади, будинок культури.



Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали речові докази та задокументували чергові наслідки російської агресії.



За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



