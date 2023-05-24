    
Главная Новини Харкова Медицина COVID-19 у Харкові: Оновлені дані про нові випадки на 24 травня
24.05.2023  10:27   Рита Парфенова

COVID-19 у Харкові: Оновлені дані про нові випадки на 24 травня

За минулу добу офіційно зареєстровано 29 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 42 випадки зараження коронавірусом.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 321 824 осіб. Одужало 313 212 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1225 осіб.

За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.

Діагноз «коронавірус» фіксували в усіх районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 31 особи (із них 29 - мешканці міста Харкова). Чотири позитивних результати зареєстровано у Чугуївському, три – у Лозівському, по одному – у Богодухівському, Ізюмському, Красноградському та Лозівському районах області.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 23 травня.

 


Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавірус, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.05 Медицина COVID-19 в Харкові: Останні дані про кількість нових випадків на 23 травня 22.05 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 22 травня 18.05 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 18 травня
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 