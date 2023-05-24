24.05.2023 10:27 Рита Парфенова

COVID-19 у Харкові: Оновлені дані про нові випадки на 24 травня

За минулу добу офіційно зареєстровано 29 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 42 випадки зараження коронавірусом.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 321 824 осіб. Одужало 313 212 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1225 осіб.

За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.

Діагноз «коронавірус» фіксували в усіх районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 31 особи (із них 29 - мешканці міста Харкова). Чотири позитивних результати зареєстровано у Чугуївському, три – у Лозівському, по одному – у Богодухівському, Ізюмському, Красноградському та Лозівському районах області.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 23 травня.



