24.05.2023 09:56 Рита Парфенова

Де придбати дитячі книги та іграшки у Харкові: ціни та акції

Напередодні Дня захисту дітей мешканці Харкова мають можливість придбати різноманітні дитячі подарунки, цукерки, іграшки та інші товари в торгових закладах.

Про асортимент та ціни на дитячі забавки розповіли у Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку повідомляє РЕДПОСТ.



У спеціалізованих магазинах дитячих товарів, таких як "Антошка", "Чудо острів", "Мамин дім", "Будинок іграшок" та інші, а також в відповідних відділах супермаркетів, широкий вибір іграшок для дітей. Ціни на ці товари різняться. Наприклад, настільні ігри коштують від 30 до 2 тисяч гривень, ляльки - від 60 до 5 тисяч гривень, набори кубиків для творчого конструювання - від 160 до 6 тисяч гривень, машинки - від 30 до 4 тисяч гривень та інше.



Багато магазинів вже запустили акції та знижки на честь Дня захисту дітей. Наприклад, в магазинах "Чудо-острів" знижки до 30% на деякі товари триватимуть до 11 червня, а в "Будинку іграшок" знижки до 50% діятимуть до 19 червня на обраний асортимент.



У книжкових магазинах міста, таких як "Книголенд", "Книгарня Є", "Книгарня Vivat" та інші, можна придбати дитячі книги вартістю від 50 гривень, розмальовки вартістю від 20 гривень, набори для творчості вартістю від 40 гривень, дитячі настільні ігри вартістю від 50 гривень та набори для експериментів вартістю від 300 гривень.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Північній Салтівці - одному з найбільш постраждалих від обстрілів районів міста - поступово відбудовуються та починають працювати магазини, аптеки та заклади побуту.



